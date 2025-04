Mãe de Matteus Amaral expõe motivos do término com Isabelle: "Infeliz"

Segundo ela, Isabelle vivia ocupada com compromissos profissionais - Foto: Reprodução | Instagram

O rompimento entre Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, casal formado no BBB 24, ganhou novos desdobramentos após o vazamento de um áudio da mãe do ex-brother. Nele, Luciane Amaral afirma que a ex-nora nunca amou o filho e teria colocado a fama acima do relacionamento.

Segundo ela, Isabelle vivia ocupada com compromissos profissionais e não dedicava tempo a Matteus. “Ela vivia em reunião, só no telefone, não tinha tempo pra ele”, disse Luciane, ressaltando que, mesmo assim, ele sempre a apoiava. O desinteresse da ex-BBB teria levado Matteus ao esgotamento emocional. “Meu filho estava muito infeliz ultimamente, com olheiras, pensativo, quase em depressão.”

A mãe ainda contou que Isabelle chegou a criticá-la após o término. “Ela ligou pra ele e falou que eu tratava ele como um menino mimado, que eu nunca abençoei o casal.” Após o desentendimento, Isabelle teria bloqueado Matteus, que decidiu dar fim definitivo ao relacionamento: “Pela paz dele, ele abriu mão de tudo: apartamento, closet, tudo. Só queria paz.”

Outro ponto levantado por Luciane foi o distanciamento de Isabelle das atividades do casal. “Ele se oferecia pra ir nos eventos com ela, mas ela não fazia questão. Sempre dava um jeito de ir sozinha.”

Ouça os áudios: