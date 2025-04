Neymar surpreende Bruna Biancardi com atitude no aniversário

ROMANCE NO AR

Casal chamou a atenção da web - Foto: Reprodução | Instagram

Apesar dos altos e baixos, e das polêmicas envolvendo traições e separações, parece que o clima atual entre Neymar e Bruna Biancardi é de puro romance. Nesta terça-feira, 15, o jogador de futebol usou as redes sociais para parabenizar a mãe de sua filha pelo aniversário, e surpreendeu com atitude: uma comemoração com direito a declaração apaixonada, selinho, flores e um jantar romântico.

Na publicação, Neymar compartilhou uma foto dos dois se beijando sobre um chão coberto por pétalas de rosa, ao lado da frase "feliz aniversário" escrita no chão. A legenda foi cheia de afeto: “Parabéns, linda… você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo”.

O casal também apareceu junto em um vídeo matinal, onde, em clima familiar, preparavam um bolo de aniversário. A pequena Mavie roubou a cena com momentos fofos ao lado dos pais.

E a família está prestes a crescer ainda mais: Bruna está grávida novamente, esperando uma menina que se chamará Mel. Neymar, por sua vez, já é pai de três: além de Mavie, também é pai de Davi Lucca, com Carol Dantas, e de Helena, fruto de uma relação breve com Amanda Kimberly.

Bruna Biancardi revela reação de Neymar ao descobrir nova gravidez

Bruna Biancardi emocionou os fãs ao compartilhar, em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', como foi contar a Neymar que está grávida pela segunda vez. A influenciadora revelou que o próprio jogador já demonstrava o desejo de aumentar a família.

“Eu estava tomando anticoncepcional e ainda amamentava a Mavie, e ele [Neymar] já falava: ‘Vamos ter um segundo, vamos ter um segundo’. E eu dizia: ‘Nem pensar! Eu ainda amamento’”, contou.