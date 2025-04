Jornal da Globo se desculpa por piada com Bolsonaro internado

Estado de saúde do ex-presidente é de estabilidade - Foto: Reprodução

O jornal O Globo, do Grupo Globo, veio a público se desculpar por uma piada veiculada na segunda-feira, 14. Na ocasião, uma postagem do site de humor O Sensacionalista sobre a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi publicada como se fosse uma notícia.

Na ocasião, a manchete do humorista dizia: “Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso.” Ao perceber o erro, o jornal publicou, na manhã desta terça-feira, 15, a errata:

“CORREÇÃO: Por um erro de edição, O GLOBO não identificou como sendo da coluna de humor Sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores.”

| Foto: Reprodução

Estado de saúde de Bolsonaro é atualizado

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é de estabilidade clínica, segundo o boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira. 15. Ainda segundo o comunicado, ele está sem dor, sangramentos ou outras intercorrências.

Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após a cirurgia realizada no domingo, 13, para tratar complicações abdominais.