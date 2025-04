Esposa de Renato Aragão teria humilhado ex-funcionária; entenda

Renato Aragão e Lilian Aragão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome do ator Renato Aragão está envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, Carlos Leonardo, ex-motorista contratado em 2012 para prestar serviços à família do ator, entrou com uma ação trabalhista contra a mulher do comediante, cobrando dinheiro em indenizações por horas extras, acúmulo de função, férias e outros direitos que, segundo ele, foram descumpridos. No processo é citada uma ex-funcionária que teria sido humilhada.

Segundo o site O Dia, apesar de alguns pedidos terem sido indeferidos pela Justiça, o profissional recebeu R$ 213.425,34 de Lilian Aragão, que tentou de todas as formas recorrer da decisão, mas o recurso foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Ex-funcionária humilhada?

Nos autos do processo que se encerrou em 2021 consta que uma das testemunhas convocadas pela defesa do ex-motorista foi retirada do julgamento pelo próprio juiz.

A testemunha declarou em juízo que “não tinha nada contra o Sr. Renato Aragão, mas se sentia pessoalmente magoada em relação à Sra. Lilian, porque foi ofendida por ela e se sentiu humilhada”.

Diante disso, o magistrado entendeu que o depoimento poderia ser colocado em xeque pela defesa de Lilian e, por precaução, decidiu excluí-lo do processo.