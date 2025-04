Ivete Sangalo acorda Lima Duarte com ligação às 4h da manhã: “O que ela quer?”

Lima Duarte e Ivete Sangalo - Foto: Reprodução

Lima Duarte, de 95 anos, passou por uma situação inusitada em plena madrugada. O ator revelou aos seguidores um episódio curioso vivido nesta terça-feira, 15, enquanto trabalhava em Juazeiro, no interior da Bahia.

Lima contou que se preparava para deixar o hotel onde estava hospedado, por volta das 4h30 da manhã, quando foi surpreendido por ninguém menos que Regina Casé.

"Eu estava filmando em Juazeiro, na Bahia, eu ia saindo do hotel e a Regina Casé virou e disse 'Lima a Ivete Sangalo quer falar com você'. Eu falei 'A Ivete? O que ela quer falar comigo às 4h30 da manhã", relembrou, rindo da situação.

Do outro lado da linha, a cantora baiana, que acabava de encerrar mais um de seus shows, fazia questão de falar com o veterano. O motivo? Dar as boas-vindas ao novo morador temporário da cidade. “Você é daqui?”, perguntou Lima, surpreso ao saber que Ivete também vive em Juazeiro. “Que maravilha! Essa cidade vai ficar mais bonita para mim”, respondeu.

Ivete Sangalo detalha estado de saúde de Preta Gil

Amiga de longa data de Preta Gil, Ivete Sangalo acalentou os fãs da cantora após atualizar o estado de saúde dela, neste final de semana. A artista fez um show em São Paulo e elogiou a filha de Gilberto Gil, reforçando que ela segue lutando contra o câncer.

“É uma das mulheres mais potentes que eu conheço. A nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais, ela está ótima”, disse a baiana.