Patrimônio de Davi: saiba quanto campeão do BBB ainda tem de dinheiro

Davi Brito falou sobre o seu patrimônio - Foto: Reprodução | SBT

Campeão do BBB 24, Davi Brito havia revelado, em agosto do ano passado, que tinha multiplicado o prêmio de R$ 3 milhões que ganhou em um patrimônio de R$ 10 milhões. Atualmente, porém, o cenário é bem diferente para o baiano no quesito financeiro.

Davi criou uma holding familiar — uma empresa destinada à administração de bens — que está registrada em nome de seus pais, Elisângela e Demerval Brito, e de sua irmã, Raquel Brito, segundo o Portal LeoDias.

No nome dele, tem apenas um carro modelo Onix 2024, avaliado em R$ 80 mil. A holding tem um valor estimado em R$ 1,5 milhão, menos da metade do prêmio original recebido por Davi.

O ex-BBB também revelou se a transferência de bens para familiares seria uma forma de evitar um possível compartilhamento do patrimônio com sua ex-companheira, Mani Rego. O baiano preferiu não se aprofundar no assunto. “Eu acho que isso é normal, eu sou empresário hoje”, disse.

Além disso, o rapaz falou que está apostando no empreendedorismo e está prestes a lançar uma loja virtual com a sua marca. De acordo com ele, “tá vindo coisa boa”. Davi disse que vai abrir a sua loja e-commerce. “Vou vender meu produto agora, camisa, boné, moletom, tudo com a minha marca, com o meu rosto. Graças a Deus está vindo muita publicidade”, completou Davi.