Davi Brito confessa calote e nome sujo no Serasa

O ex-BBB Davi Brito - Foto: Reprodução

Davi Brito respondeu aos rumores de que tinha ‘nome sujo na praça’. O campeão do BBB 24 confirmou que teve o nome negativado por uma dívida de R$ 14 mil, mas revelou que quitou o valor com apenas R$ 1,4 mil após conseguir um abatimento de 90% em negociação com a Serasa.

A revelação foi feita em entrevista ao portal LeoDias. Sem rodeios, ele abriu o jogo: “Eu estava devendo, mas a Serasa me deu 90% de desconto. Era R$ 14 mil e paguei R$ 1.400.”

Davi aluga casa de valor caríssimo

Ainda na entrevista, Davi revelou quanto custa o aluguel da casa onde mora atualmente em Praia do Forte: R$ 7 mil a diária. Ao refletir sobre sua trajetória desde o BBB, o baiano celebrou as conquistas após sair do anonimato: “Eu vim da favela, não tinha oportunidade de viver uma vida como a que eu estou vivendo hoje, então me sinto realizado por estar podendo proporcionar isso para minha família.

Ex-namorada de Davi Brito perde bebê

A entrevista foi divulgada em meio a um momento turbulento. Nesta segunda-feira, 14, Davi anunciou que a ex-namorada, Adriana Paula, perdeu o bebê que esperava.

“Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, informaram.

Vale lembrar que Davi havia anunciado a gestação da cirurgiã-dentista durante uma live em seu perfil do Instagram, na última semana. No relato, ele revelou que estava muito feliz com a gestação da amada e ansioso para o chá revelação. No entanto, algum tempo depois, o campeão do BBB contou que os dois haviam terminado o namoro.