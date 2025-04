"Ela ainda gosta de mim", afirma Davi após término polêmico

"Ela ainda gosta de mim", afirma Davi sobre ex-namorada - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, voltou a falar sobre o término do relacionamento com a dentista Ana Paula. Desde que o baiano anunciou que será pai e revelou o fim do namoro, a web se mobilizou para entender os bastidores da separação.

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Davi explicou que a futura mãe de seus filhos ficou desconfortável com a exposição pública da gravidez, o que acabou abalando o relacionamento.

Eu tive que ser muito sincero. Ela pode até ter falado que queria terminar comigo e não queria mais o relacionamento, mas acho que no fundo ela ainda gosta de mim Davi Brito

O ex-BBB ainda completou: "Ela está no tempo dela, que toda mulher em período gestacional precisa".

Apesar da separação, Davi deu a entender que ainda há esperança para uma possível reconciliação.