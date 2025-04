Ex-BBB reage ao ser chamada de evangélica: “Não suporto religião”

A ex-BBB falou abertamente sobre religião - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Adriana Sant’Anna usou suas redes sociais para tirar as dúvidas dos seguidores, nesta segunda-feira, 14. A ex-BBB foi questionada sobre sua religião atual e deu uma resposta sincera, informando que nos Estados Unidos não há igrejas evangélicas, como no Brasil.

“Antes eu era católica e hoje eu sou de Jesus. Não sou evangélica. Essa religião não existe aqui, só existe no Brasil. Aqui nos EUA ou você é cristã ou não é. Inclusive, desafio todos a encontrarem a religião evangélica na Bíblia”, disse ela.

A morena ainda confessou que não consegue se adaptar a seguir as regras de uma religião. “Sigo o evangelho de Cristo, contudo isso não me faz ser evangélica. Isso me faz ser filha! Ser livre Nele e com Ele! Esse termo religião não faz parte de mim. Só pra constar, eu NÃO SUPORTO religião! Ela só serve pra te afastar e te fazer repudiar pessoas”, disparou.

“É o Espirito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não o homem! Não perca tempo com esse dilema! Ame Jesus!! Ame só Ele! Passe tempo com Ele mais do que tudo nessa vida!”, concluiu.