Ex-global sofre derrame ocular durante situação inusitada

O ex-ator global contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Paulo Zulu surpreendeu os seguidores ao revelar que sofreu um derrame ocular nesta semana. O ex-ator da Globo fez um post em seu perfil do Instagram e contou que estava brincando com o filho, quando o garotinho, de apenas 3 anos, acabou enfiando o dedo no seu olho.

“Olá, pessoal! Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira, voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu. Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece”, disse ele.

O artista ainda revelou que precisou cancelar alguns compromissos de trabalho por causa do ocorrido, que deixou seu olho vermelho. “O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora. É isso... Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida”, disparou.

“Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável. Bom dia! O inesperado pode acontecer, uma reflexão de como a vida tem sua própria regra, mas vamos que a vida não para”, concluiu.

O que é derrame ocular?

Segundo informações do Hospital Oftalmológico Mondevi, derrame ocular é uma condição causada pelo rompimento de pequenos vasos sanguíneos, localizados na conjuntiva, membrana fina e transparente que recobre a parte branca do olho (esclera) e a parte interna das pálpebras.

A aparência avermelhada é fruto de uma hemorragia na região ocular, que é tratada em alguns dias ou semanas, quando o organismo termina de absorver o sangue exposto no local.