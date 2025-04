Ex-BBB tem circo destruído e desabafa: “situação muito complicada”

O ex-BBB agredeceu o carinho dos colegas para reerguer o espeço - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Edilberto passou por uma situação delicada após um temporal no município de Tocantins, localizado em Minas Gerais. O ex-participante do BBB 25 revelou que seu circo foi destruído e precisará de recursos para reerguer o centro cultural.

Emocionado, o artista concedeu uma entrevista à revista ‘Quem’ e desabafou sobre a perda do espaço. “Perder a ferramenta de trabalho é uma situação muito complicada e difícil. Eu costumo dizer que no circo a gente mata um leão por dia, por não termos uma renda fixa”, disse ele.

“A gente nunca tem certeza do que vai ganhar realmente. O circo é loteria. E é uma situação muito complicada, porque a gente parando, a gente sendo obrigado a parar de trabalhar... o único lugar que a gente tira nossa renda é da bilheteria”, explicou.

“É corriqueiro no mundo do circo, porque a gente fica à mercê de muita coisa, né? De temporais, de enchentes, enfim, já aconteceu algumas vezes. Há dois, três anos atrás, pegamos uma forte chuva de granizo na cidade de Piraúba, também em Minas Gerais, que houve até um falecimento. Infelizmente é a realidade do circo”, completou.

O rapaz ainda agradeceu o carinho dos ex-colegas de confinamento, que estão divulgando a vakinha online nas redes sociais. “A gente agradece demais ao carinho de todos os ex-BBBs que se juntaram com a gente para fazer uma vaquinha. A Gracyanne Barbosa deu a ideia de lançar e o pessoal abraçou”, disparou.