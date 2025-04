Maria Gladys reaparece, quebra o silêncio e nega ajuda de Mia Goth

Maria Gladys falou abertamente sobre sua relação com os filhos e os netos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Maria Gladys quebrou o silêncio e se manifestou publicamente sobre seu sumiço repentino, nesta segunda-feira, 14. A atriz concedeu uma entrevista à Rádio Tupi FM e desmentiu os boatos em torno de sua vida pessoal, incluindo a suposta ajuda oferecida por sua neta, a atriz internacional Mia Goth.

“Ela não me ligou, não mandou nada. Eu não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas”, disse ela, negando a informação de que Mia teria comprado passagens para ela morar em Londres com uma das filhas.

A ex-global ainda reforçou que fez a acusação de roubo contra sua filha, Maria Thereza, em um momento de fraqueza, elogiando a herdeira. “Eu não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito”, disparou.

“[...] Minha filha está enfrentando uma disputa judicial pela guarda do filho. Ela é uma mãe maravilhosa, e eu estou preocupada com ela. Toda família tem seus problemas, mas eu amo todos os meus filhos e netos. Só peço que parem de inventar coisas sobre a minha vida. Me deixem em paz”, reforçou.

Maria ainda deixou claro que não está desaparecida e viajou para Jacutinga, no interior de Minas Gerais, de forma voluntária. “Eu amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando. Me chamem pra trabalhar! Estou lúcida, estou ótima, cheia de gás!”, confessou.