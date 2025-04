Ivete Sangalo detalha estado de saúde de Preta Gil

Ivete Sangalo contou detalhes sobre o tratamento da amiga nos EUA - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo acalentou os fãs de Preta Gil após atualizar o estado de saúde da cantora, neste final de semana. A artista fez um show em São Paulo e elogiou a filha de Gilberto Gil, reforçando que ela segue lutando contra o câncer.

“É uma das mulheres mais potentes que eu conheço. A nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais, ela está ótima”, disse ela.

A famosa ainda reforçou que a amiga vem contrariando as estatísticas. “Está no hospital finalizando um ciclo do antibiótico porque tem que ser ela, mas está insana. Está a ponto de enlouquecer, como eu falei. Gosto assim, enlouquecendo os médicos e contrariando tudo e a todos. Preta Gil, a gente te ama”, completou.

Vale lembrar que Preta Gil se mudou para os Estados Unidos para seguir com o tratamento contra a doença. A famosa participou do programa ‘Domingão Com Huck’, da TV Globo e contou que esgotou todas as possibilidades no Brasil.