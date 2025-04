Katy Perry retorna de missão no espaço e atitude surpreende; veja

A artista embarcou em uma missão totalmente feminina - Foto: Imagem: Reprodução / Blue Origin

Katy Perry retornou de uma missão especial com outras cinco mulheres, nesta segunda-feira, 14. A cantora viajou no foguete New Shepard da empresa Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos, na missão NS-31.

A artista fez uma passagem de apenas 11 minutos pelo espaço, na companhia de mulheres da área da ciência e de Hollywood, como Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos; Gayle King, jornalista estadunidense; Aisha Bowe, ex-cientista de foguetes da NASA que agora; a cientista pesquisadora Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

Após cruzarem a Linha de Kármán, considerado o limite entre a atmosfera da Terra e o espaço sideral. Elas retornaram ao Texas, nos Estados Unidos, sendo recepcionadas pelos familiares e técnicos da empresa. Em seu pouso, a cantora pop chegou a beijar o chão do deserto norte-americano, demonstrando seu alívio ao retornar a terra firme.

LADIES & GENTS, THE FIRST POP START TO GO TO SPACE, THEEE POP ICON KATY PERRY🚀❤✨ pic.twitter.com/KG3Nq8pR55 — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) April 14, 2025

A decolagem e o retorno puderam ser acompanhados ao vivo pelo site oficial e pelas redes sociais da Blue Origin. Além de uma transmissão simultânea no canal da GloboNews, afiliada da TV Globo.

Pouco antes do embarque, Katy chegou a brincar sobre a viagem em suas redes sociais. “Acho que vou cantar um pouco, tenho que cantar no espaço. Não vou dizer que não acredito que estou aqui. Eu acredito, porque acho que acreditar em seus sonhos e dizer isso é a forma de conseguir que seus sonhos sejam realizados”, disse ela.