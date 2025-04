Preta Gil vai tratar câncer nos EUA: "Chances de cura estão fora do Brasil"

Preta Gil participou do Domingão do Huck neste domingo, 30 - Foto: Reprodução | Globoplay

Preta Gil, que luta contra o câncer, confirmou neste domingo, 30, que continuará o seu tratamento para combater a doença em Nova York, após esgotar todos os recursos oncológicos no Brasil.

“Agora entro em uma fase difícil, complicada. Aqui no Brasil, a gente já fez tudo que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou, para voltar para cá curada e voltar a fazer o que eu amo”, disse a cantora, seguido de aplausos da plateia.

A filha do veterano da Música Popular Brasileira (MPB), Gilberto Gil, participou do Domingão do Huck, quando cantou o grande hit da sua carreira: “Sinais de Fogo”, e interpretou a canção “Brasil”, da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. A música será tema do remake da novela Vale Tudo, que vai ao ar na segunda-feira, 31.

Otimista, a cantora ainda expressou o seu desejo de continuar vivendo, mesmo travando uma luta contra o câncer desde janeiro de 2023, e menciona três pilares que a sustenta para continuar os tratamentos.

“Tenho muita coisa a fazer aqui, nessa vida. Então me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Acho que ainda tenho uma caminhada. Fé, ciência e amor. Acreditar nas novas oportunidades que tem fora do Brasil. Se tenho esse privilégio, e sei que sou uma mulher privilegiada e tenho essa condição, eu vou, porque tenho muito amor à vida, a isso aqui. Sei que temos que aprender a lidar com a finitude”, concluiu Preta Gil.

Na ocasião, ela foi elogiada pelo apresentador Luciano Huck, que a classificou como inspiração para as pessoas que enfrentam a mesma situação.

“Você está dando uma lição de vida para muita gente que está enfrentando o câncer. Você virou farolete, luz, de que dá para enfrentar com um sorriso, força, mesmo quando tudo parece estar muito escuro. Vou falar um palavrão. Você é f***, Preta. Que bom que está aqui.”

Já a voz do hit “Vá se benzer” se emocionou ao fazer agradecimentos a sua família e amigos.

“Obrigada. Só gratidão de poder estar passando pelo que estou passando, que não é fácil, com apoio da minha família, dos amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade”.