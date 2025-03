Após internação, Preta Gil recebe visita de amigos; veja

Preta Gil ficou 8 dias internada na UTI - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil recebeu a visita de amigos nesta terça-feira, 18, após a sua internação em Salvador. Uma das pessoas que foram ver a cantora foi a atriz Carolina Dieckmann, que compartilhou um registro do momento no feed de seu perfil do Instagram.

Na imagem, Dieckmann aparece em uma selfie, em que Preta está ao lado de seus amigos, Gominho, Marcello Azevedo, Hugo da Luz e Malu Barbosa.

“Foi aqui que pediram uma foto do AMOR... pois num é que eu consegui? Olhai!!!!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Veja a publicação:

Internação

Preta Gil ficou 8 dias internada na UTI no Hospital Aliança Star, em Salvador, depois de um quadro de infecção urinária. Dias antes, a artista havia sido autorizada por seus médicos para dar um mergulho no mar.