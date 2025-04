Bolsonarista, irmão de Bruno Gagliasso alfineta ator: “pula o muro”

Os irmãos Gagliasso estão sem se falar desde 2018 - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Thiago Gagliasso usou suas redes sociais para compartilhar um texto em comemoração ao aniversário de seu irmão, o ator Bruno Gagliasso. Assumidamente bolsonarista, o rapaz fez um post em seu perfil do ‘X’, neste domingo, 13, e revelou que sente saudades do artista, já que os dois estão rompidos desde as eleições de 2018.

“Hoje é aniversário do meu irmão. Apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há 7 anos, de termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação. Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele”, escreveu.

O deputado estadual do Rio de Janeiro ainda sugeriu que o irmão se juntasse a ele no posicionamento político. “Sou mais novo (irmão caçula é foda), irmão mais novo dificilmente tem razão, mas… quando temos convicção do certo, NÃO abaixamos a cabeça. Feliz aniversário! P.S.: 2026 está aí, 'PULA QUE O MURO ESTÁ BAIXO'”, completou.

Vale lembrar que a confusão entre os irmãos surgiu após Thiago compartilhar mensagens que recebeu de Giovanna Ewbank durante uma discussão familiar. A exposição da treta acabou incomodando o casal de atores, que não queria tornar a confusão uma informação pública.