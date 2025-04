Karoline Lima expõe descaso de Éder Militão com a filha: “manipulação”

Karoline Lima está enfrentando uma batalha judicial contra Militão - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Karoline Lima usou suas redes sociais para expor o descaso de Éder Militão com relação ao pagamento da pensão de Cecília, filha deles. A influenciadora publicou uma série de stories em seu perfil do Instagram, na noite deste domingo, 13, e contou que recebia menos de R$ 10 mil por mês para lidar com as despesas da criança.

“Quando eu aceitei isso, a proposta era, você recebe 10 mil na sua conta para cuidar da higiene pessoal da Cecília -- que é fralda, leite, farmácia, shampoo, sabonete -- e todo o resto, de funcionários, deveria ser pago diretamente para cada coisa”, disse ela.

“Não ia cair o dinheiro na minha conta e eu ia pagar... E eu pensei, tá bom, Tô nem aí, eu não quero o dinheiro dele na minha conta, pra quê? Para dizer que eu sou interesseira? Não quero dinheiro de ninguém, não. Você paga as coisas para minha filha e tá bom”, completou.

A loira ainda revelou que o acordo passou a ser descumprido após ela iniciar um relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo. “Parece que o acordo só servia quando eu estava solteira, porque foi eu arrumar namorado que o acordo acabou, entrava todo mês aquele valor na minha conta, mas o resto foi cortado”, disparou.

“E, sendo bem sincera, isso é uma forma de manipulação... Então, durante muito tempo, mais de um ano, todos os custos da minha filha foram pagos por mim”, reforçou a famosa.

Como começou

Vale reforçar que a exposição foi feita após vazar um áudio da atual esposa de Militão, Tainá Castro, falando sobre a pensão da criança. Na gravação, que foi divulgada pela página ‘Circo da Mídia’, a estudante de medicina alega que só o segurança particular de Cecília custa R$ 15 mil.

“Eu postei um negócio, só que eu estava falando da verdade, da inverdade, lá eu tava querendo dizer sobre ela [Karoline] colocar para todo mundo que ele paga R$ 10 mil de pensão e não é verdade. Só o segurança da Cecília é R$ 15 mil”, disse ela.

“Esse negócio da Karoline e do Éder eu nem me envolvo, eu nem quero saber. Eu, como mãe, acho sim que ele tem que dar o melhor, as melhores coisas para a filha dele. Às vezes, eu compro coisas com o meu dinheiro, eu faço as coisas para ela com o meu dinheiro”, concluiu Tainá.