Alane Dias e Francisco Gil são flagrados em clima de romance em show

Aproximação entre Alane e Francisco começou no Carnaval - Foto: Reprodução | Redes sociais

Vídeo de Alane Dias e Francisco Gil em clima de romance durante um show de Gilberto Gil viralizou nas redes sociais no último fim de semana. A ex-BBB e o cantor foram flagrados abraçados, trocando carinhos em frente ao palco, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado, 12.

Nas imagens que circularam pela internet, Francisco aparece beijando o rosto de Alane e falando algo em seu ouvido. Em seguida, ela retribui com um beijo no pescoço do filho de Preta Gil. O momento, registrado por fãs, reacendeu os rumores de que os dois vivem um affair.



Segundo fontes do Portal LeoDias, a aproximação entre Alane, 26, e Francisco, 30, teria começado no Carnaval, quando foram vistos juntos em jantares no Rio de Janeiro e em Fortaleza.

Em abril, os dois foram vistos andando de mãos dadas e trocando carícias no Beach Park, na capital cearense. Na época, a ex-sister revelou que decidiu prolongar sua estadia na cidade:

“Vocês acreditam que era pra eu ir embora ontem e eu não quis? Eu prolonguei a minha estadia aqui de tanto que eu estou feliz, de tanto que eu gostei, de tanto que eu consegui relaxar. Mas também, ne… Neste lugar, se eu não conseguisse. Ai eu falei, não vou embora não, eu vou ficar, e aí fiquei”, disse ela.

Antes de se aproximar de Francisco Gil, Alane teria vivido um breve affair com o ator José Loreto.