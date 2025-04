Gil fala sobre ida de Preta aos EUA e amiga atualiza estado de saúde

Cantora Preta Gil ao lado do pai, Gilberto Gil - Foto: Reprodução | Instagram

O pai da cantora Preta Gil, Gilberto Gil comentou sobre a saúde da sua filha que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde continua o tratamento contra um câncer colorretal diagnosticado em 2023.

Preta se submeteu a uma cirurgia no fim do ano passado e comentou sobre a possibilidade de ir aos Estados Unidos pra fazer um tratamento experimental. Segundo seu pai, essa possibilidade ainda não está certa.

"Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles", disse Gil em entrevista à revista Veja. Ele comentou ainda que a exposição redes sociais tem ajudado muito. "Isso promove a solidariedade e dá força. Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam", acrescentou Gil.

A amiga e empresária, Malu Barbosa, usou as redes sociais neste domingo, 13, para atualizar o quadro de saúde de Preta. Malu publicou uma foto da cantora deitada na cama do Hospital Sírio-Libanês. "Para quem está perguntando por ela, está aqui maquiada comendo açaí", contou.

| Foto: Reprodução | Instagram

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta foi transferida de UTI aérea do Rio para São Paulo no dia 6 de abril. De acordo com o boletim médico liberado pela unidade semana passada, ela segue estável e sem previsão de alta.