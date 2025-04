Madrasta de Preta Gil atualiza o estado de saúde da cantora: “Febre”

Preta Gil voltou a ser internada - Foto: Reprodução | Instagram

Após participar recentemente do Domingão com Huck, onde revelou que a próxima fase do tratamento contra o câncer deve acontecer fora do Brasil, Preta Gil voltou a ser internada. A cantora foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo em uma UTI aérea, sendo hospitalizada no Sírio-Libanês.

Segundo Flora Gil, madrasta de Preta e esposa de Gilberto Gil, a decisão partiu das equipes médicas que acompanham a artista. “As equipes SP e RJ resolveram deixá-la no Sírio uma vez que a equipe de médicos que a assiste é de SP. Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção”, explicou Flora em entrevista à Quem.



A produtora garantiu que Preta está bem, cercada por carinho e cuidado. “Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família”, acrescentou.

Em sua última aparição na televisão, Preta se mostrou confiante, embora reconhecendo os desafios à frente. “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro numa fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, declarou a artista.