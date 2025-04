Preta Gil é transferida em UTI aérea e tem estado de saúde atualizado

Preta compartilhou registros da viagem nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Transferida de Salvador para São Paulo em uma UTI aérea, a cantora Preta Gil teve seu estado de saúde atualizado nesta segunda-feira, 7. De acordo com boletim divulgado pela assessoria de imprensa, a artista está "estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital".

Durante o trajeto, Preta compartilhou registros da viagem nas redes sociais. Ela estava acompanhada pela irmã, Bela Gil, e pela amiga Ju de Paulla.



A internação na capital paulista aconteceu no último domingo. Embora os detalhes do quadro clínico não tenham sido divulgados oficialmente, a movimentação reforça o momento delicado vivido pela cantora.

Recentemente, Preta Gil participou do programa Domingão com Huck e revelou que a próxima etapa do tratamento contra o câncer deve acontecer fora do país. “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro numa fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse na ocasião.

A viagem internacional mencionada pela artista ainda não foi realizada. Enquanto isso, a cantora segue sob cuidados médicos em São Paulo.