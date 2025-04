Grávida? Raquel Brito recebe pedido inusitado de namorado

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, gera rumores de gravidez após vídeo divertido com namorado - Foto: Reprodução

Raquel Brito, influenciadora digital e irmã do campeão do BBB Davi Brito, movimentou as redes sociais após publicar um vídeo ao lado do namorado. O conteúdo gerou uma enxurrada de comentários e especulações entre os internautas — será que vem bebê por aí?

No vídeo, Raquel brinca: “Gente, Cleiton disse que tem uma música dedicada pra mim”, e logo em seguida, o namorado solta a voz com um trecho da música “Diu”, do cantor Kart Love: “Meu sonho é ser chamado de pai, cansei de ser chamado de tio! Por que você não tira logo esse DIU?”.

A brincadeira viralizou e até o próprio cantor entrou na onda. Kart Love comentou na publicação: “Adorei! Será que vem uma ‘yotrinha’ por aí?”.

Os fãs também não deixaram barato e encheram a postagem de comentários animados. “Cleiton vai ser um paizão, quem sabe esse ano seja seu, Raquel”, disse um seguidor.