Globo "transforma" Davi Brito em Maria de Fátima, de Vale Tudo

Davi Brito apareceu em brincadeira feita pela Globo - Foto: Reprodução | Globo

A Globo causou mais uma vez com seu perfil na rede social X, antigo Twitter, na noite desta quinta-feira, 3. Desta vez, o canal brincou ao "misturar" Maria de Fátima, vivida por Bella Campos em Vale Tudo, e Davi Brito.

A emissora colocou uma imagem da atriz, que interpreta uma das protagonistas da novela das 21h, mas com o rosto do ex-BBB. Na postagem, a Globo brincou e lembrou um meme vivido pelo baiano no BBB 24.

"Maria de guê? Fátima. De guê?", escreveu o canal, que recebeu diversos comentários pela brincadeira com Davi Brito.

O próprio ex-motorista de aplicativo reagiu: "Maria de guê? Da novela de guê?". A Globo voltou a responder dizendo que se tratava da novela das 21h, que estreou na segunda-feira, 31.