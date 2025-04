Apaixonou? Homem viraliza ao se declarar para funcionária de cabaré

A funcionária recebeu as flores no bar noturno - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Voltou a viralizar nas redes sociais o vídeo de uma situação inusitada entre uma funcionária e o cliente de um bar noturno localizado em Caruaru, município de Pernambuco, no bairro Nossa Senhora das Dores.

Na filmagem, que é de fevereiro deste ano, o rapaz chega ao local com um buquê de flores e uma cesta de presentes para a moça, trocando carícias com ela. “Ai gente, amei”, disparou a moça, visivelmente emocionada com a atitude.

O momento foi registrado pela dona do cabaré, que reforçou que é assim que as meninas devem ser tratadas. “Um admirador secreto trouxe pra ela um presente. Não pode mostrar o rosto dele, mas é o que as meninas daqui do bar da Rosana ganham”, disse ela.

Na web, diversos internautas comentaram sobre a atitude do rapaz. “Até as muié do cabaré ganha flores e você não kkk [sic]”, brincou um internauta. “Isso mostra que todas as pessoas merecem ser amadas independente da sua profissão. Cada um sabe onde seu calo aperta”, afirmou outro.