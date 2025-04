Legendários: entenda nova seita cristã que tem atraído famosos

Movimento Legendários já atraiu mais de 56 mil homens - Foto: Reprodução | Instagram

Neste fim de semana, a palavra ‘Legendários’ se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social X, após o ex-BBB Eliezer revelar que se despediu da família para fazer parte do tal movimento cristão.

“Por quatro dias, subi uma montanha buscando transformação e mais intimidade com Ele. [...] Não fui sozinho, fui com um grupo de homens que são conhecidos como Legendários que é um movimento que hoje está presente no mundo inteiro. Como parte da "regra" do movimento, o que acontece na montanha fica na montanha então não posso contar por mais que eu queira queira o quanto foi maravilhoso meu encontro com nosso Pai”, disse ele durante seu relato no Instagram.

O nome chamou a atenção dos internautas, já que é o mesmo do extinto programa de TV apresentado por Marcos Mion, na Record TV. Entretanto, essa é a única semelhança entre os dois, já que o programa era voltado para o entretenimento do público e o movimento é um retiro espiritual cristão.

Mas afinal, o que é esse novo Legendários?

Segundo informações da própria organização da seita religiosa, o Legendários surgiu em 2015, na Guatemala e já passou por cerca de 13 países e 70 cidades. Sua edição mais recente será realizada em Curitiba, no Paraná, em maio deste ano.

A proposta do movimento é promover a transformação de homens, famílias e comunidades através de experiências de imersão na natureza por cerca de 72 horas, levando os rapazes a encontrarem a melhor versão de si mesmos.

Todavia, é importante ressaltar que só homens podem participar do Legendários. As turmas são divididas entre solteiros e casados, com programas específicos para cada grupo, porém com o mesmo propósito final, que é se desenvolver como “um herói”.

A inscrição é feita através do site oficial do movimento e custa R$ 1.490 à vista ou parcelado em até 10x com acréscimo. Os organizadores também fornecem uma lista com “itens de sobrevivência” que devem ser levados na mochila do participante, que não deve passar de 60l e ter peso total de 14kg.

Eles também proíbem o uso de aparelhos celulares durante a viagem, obrigando os participantes a fornecerem um contato de emergência. Além de identificar todos eles com um número e um boné.

Famosos que participaram:

Além de Eliezer, outros famosos também já participaram do movimento. Dentre eles, Kaká Diniz (esposo da cantora Simone Mendes), Thiago Nigro (coach financeiro e marido da influenciadora Maíra Cardi) e o pastor Deive Leonardo, que ficou conhecido nas redes sociais por suas pregações em eventos.