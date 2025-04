Ex-TV Bahia será nova apresentadora de programa da Band

O programa passou por uma mudança recente - Foto: Foto: Reprodução | Band TV

A Band bateu o martelo e definiu a nova apresentadora do programa Band Mulher, que estreia sua nova temporada no dia 14 de abril. Segundo informações da própria emissora, a jornalista Renata Menezes foi a escolhida.

Conhecida por apresentar o programa Conexão Bahia, e o quadro “Pé na Pista”, exibido no programa Mosaico Baiano, ambos da TV Bahia, a comunicadora chega com uma atração reestruturada, abordando temas que vão do mercado de trabalho e autocuidado aos relacionamentos, família e saúde.

Entretanto, Renata ficou afastada da TV por cerca de seis anos, se dedicando apenas a família e seus projetos pessoais. Sua chegada no programa marca o retorno de sua carreira no audiovisual.

Além dela, outros time de jornalista integra o elenco da atração diária. Entre eles, Camilla Sales, com o quadro “O Corre Delas”; Tairine Ceuta, comandando o “Meu Pirão” e Edu Alves, levando o público para dar uma volta pela capital baiana através do quadro “De Rolê”.