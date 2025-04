Leci Brandão tem estado de saúde atualizado após passar mal em show

Apresentação precisou ser interrompida quando a cantora passou mal - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Leci Brandão, de 80 anos, teve alta após passar mal em um show em São Paulo neste sábado, 12. Ela precisou ser levada ao hospital de ambulância e ser internada para mais exames.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, o diagnóstico foi um pico de pressão alta que a deixou tonta e ela saiu do local às 21h. A artista recebeu liberação médica para continuar cumprindo sua agenda de shows.

Leci estava se apresentando no festival 'Isso É Samba', no Parque Villa-Lobos, em São Paulo mas apresentação precisou ser interrompida quando a cantora passou mal e, logo depois, ela foi internada no hospital Samaritano Paulista.

Ontem, a equipe de Leci divulgou um comunicado oficial no Instagram da artista. "Na tarde de hoje, durante a apresentação no festival Isso é Samba, no Parque Villa-Lobos, Leci Brandão teve um pico de pressão e um consequente mal súbito. Foi retirada do palco por sua produção, conduzida à ambulância UTI de remoção do evento, e transferida para o Hospital Samaritano Paulista", explicou a nota.

"Passou por exames de tomografia, raio-x e laboratorial, todos felizmente com resultados positivos e tranquilizantes! A cantora passa bem e deverá ter alta ainda hoje no início da noite", concluiu a equipe de Leci Brandão.