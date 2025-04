Ministério da Saúde convoca inimiga de Jojo Todynho para defender SUS

Cariúcha e Jojo Todynho - Foto: Reprodução/Instagram

Em meio a polêmica com Jojo Todynho, o Ministério da Saúde convocou Cariúcha para defender o SUS. A publicação veio após a cantora, com quem a apresentadora é brigada, fazer uma série de críticas ao Sistema Único de Saúde.

Cariúcha surgiu em uma publicação na página oficial da pasta sem cobrar cachê. "Este post teve a participação orgânica e gratuita da influenciadora Cariúcha. Não houve cachê ou pagamento pelo vídeo. A participação tem o intuito de reforçar e divulgar a importância do SUS", informou o Ministério.

“Todo mundo usa SUS, até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. [...] O SUS está em todo lugar. Está na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde, mesmo quando você finge que não vê. [...] O SUS é necessário para caramba. O SUS é Brasil pra caramba”, declarou em publicação.

O ministério havia usado um bordão de Cariúcha para rebater as críticas de Jojo. "Que mico foi esse? Surgiu uma crítica 'todinha' errada ao SUS, mas logo veio a resposta, 'toda natural, bonita pra caramba' e corretíssima'", diz uma publicação no perfil do órgão.

Na última semana, a cantora criticou o Sistema de Saúde."O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que é lindo no papel. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não", disse a influenciadora, em vídeo postado nas redes sociais.

Veja o vídeo: