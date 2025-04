Senhor do Bonfim terá grandes atrações no São João; veja programação

Vista aérea da celebração do São João de 2024 em Senhor do Bonfim - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Senhor do Bonfim, localizada no norte da Bahia, anunciou neste sábado, 12, a lista de atrações que vão agitar o São João 2025. Com o tema "São João, Minha Paixão", a festa promete animação de 19 a 24 de junho, reunindo grandes nomes da música, como Zé Vaqueiro, Xand Avião, Mari Fernandez, Flávio José e Dorgival Dantas.

Além da programação junina, a cidade também vao ter shows em celebração ao aniversário, no dia 28 de maio, e em homenagem a Santo Antônio de Quicé (7 de junho) e Santo Antônio de Igara (14 de junho).

Confira programação

Quarta-feira, 28 de maio – Aniversário da Cidade

Alcymar Monteiro

Sábado, 7 de junho – Santo Antônio de Quicé

Toca do Vale

Sábado, 14 de junho – Santo Antônio de Igara

Limão com Mel

Quinta-feira, 19 de junho – Espaço Gonzagão (Parque da Cidade)

Atração Bonfinense, Eric Land, Natanzinho Lima, Henry Freitas e Eric Land

Sexta-feira, 20 de junho – Espaço Gonzagão (Parque da Cidade)

Atração Bonfinense, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Lara Amélia

Sábado, 21 de junho – Espaço Gonzagão (Parque da Cidade)

Atração Bonfinense, Seu Desejo, Ávine Vinny e Xandy Avião

Sábado, 21 de junho – Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova)

Santana e Sandrinho do Acordeon

Domingo, 22 de junho – Espaço Gonzagão (Parque da Cidade)

Atração Bonfinense, Calcinha Preta , Jonas Esticado e Mari Fernandez

Domingo, 22 de junho – Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova)

Samuel Bernardo e Cicinho de Assis

Segunda-feira, 23 de junho – Espaço Gonzagão (Parque da Cidade)

Atração Bonfinense, Pablo, Vitor Fernandes⁠, Murilo Huff e Fulô de Mandacaru ⁠

Segunda-feira, 23 de junho – Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova)

Dois Amores, Dudu Negreiro e Flávio José

Terça-feira, 24 de junho – Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova)

Henrique Sanfoneiro, Eline Martins e Dorgival Dantas