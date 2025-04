Neymar diz que apenas 3 clubes são melhores que Santos no Brasileirão

Prestes a retornar aos gramados neste domingo, 13, contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro, Neymar comentou sobre o futuro do Santos na competição. O craque afirmou que existem apenas três times acima do Alvinegro Praiano no Brasil.

"Atualmente, na minha opinião, tem times que estão iguais ao Santos e outros que estão acima. O Palmeiras é um por estar jogando há muito tempo junto, por ter um treinador que está há muito tempo.”, começou afirmando o camisa 10.

“Flamengo, pelo elenco que tem e o Filipe Luís, que é um grande treinador. O terceiro é o Botafogo, que também fez um grande ano no ano passado e este ano manteve a base.”, disse Neymar à Cazé TV.

Neymar destacou ainda a qualidade do elenco santista. Na opinião do camisa 10, a briga do Santos em 2025 vai ser na parte de cima da tabela.

“Time tá bem fortalecido, voltando a ser o Santos. Investimentos, time muito novo, treinador novo que tem suas ideias. Requer tempo para as coisas se encaixarem, tivemos um Paulista que serve como base para o Brasileiro.”, comentou na entrevista.

“Tenho certeza que vamos fazer um Brasileiro surpreendente e tenho certeza que vamos brigar na parte de cima da tabela”, afirmou Neymar.

O craque não atua desde o último dia 2 de março, quando o Santos venceu o Bragantino por 2 x 0 pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Neymar voltou aos treinamentos na última terça-feira, 8. O jogador estava afastado dos trabalhos com o elenco principal por conta de um edema na coxa esquerda.

O que se espera é que Neymar retorne no jogo contra o Fluminense, em partida válida pela 3ª rodada. Ainda não está definido se o camisa 10 vai atuar como titular ou se começa a partida entre os reservas.