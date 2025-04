Motorista de aplicativo é assassinado dentro de carro em Salvador

Crime ocorreu na Rua do Bariri, bairro Engenho Velho de Brotas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem que atuava como motorista de aplicativo, identificado como Wellington Santos Araújo, foi morto a tiros neste sábado, 12, em Salvador. A polícia investiga o caso e ninguém ainda foi preso.

Wellington foi morto na Rua do Bariri, Engenho Velho de Brotas. A Polícia Civil (PC) informou que Wellington conduzia o veículo de trabalho, quando foi atingido por tiros disparados por um grupo de homens.

A vítima foi socorrida por um membro da familia ao Hospital Geral dos Estado, porem não resistiu. Ainda não há informações sobre cerimônia de enterro ou cremação de Wellington.

A Policia Civil disse ainda que foi realizada perícia no local e o resultado deve ajudar as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há ainda informações sobre a autoria e motivação do homicídio.