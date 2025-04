Baralho do Crime: líderes de facções rivais são presos em 48h na Bahia

Ambos tinha atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) - Foto: Divulgação

Dois líderes de facções criminosas, integrantes do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, foram presos nas últimas 48h pela Polícia da Bahia.

Francisco Ferreira Henriques Rabelo, o “Chiquinho”, e João Ivan Oliveira Rodrigues, o “Meiquinho”, são rivais e mandantes de homicídios em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Chiquinho foi localizado em Camaçari, no final da noite de sábado, 12, durante operação conjunta do 12° BPM, da 4ª DH e da Cipe Polo Industrial. Envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, ele foi preso no bairro PHOC II. Informações iniciais apontam que o criminoso estava escondido em outro estado e na noite de ontem estaria na cidade pra determinar ataques a rivais.

Meiquinho, por sua vez, acabou capturado na Paraíba, após ação integrada das Polícias Civis da Bahia e da PB. Após meses de investigações e trabalho de inteligência, João Ivan foi localizado na cidade de Campina Grande, onde vivia com documentos falsos. O acusado mantinha uma rotina discreta, longe do território baiano, porém cercado de conforto e ostentação.

“Não daremos trégua aos integrantes de facções, principais responsáveis pelas mortes violentas no nosso estado. Seguiremos norteando as ações policiais através da inteligência. Não adianta tentar se esconder em outro estado. Faremos a prisão de qualquer jeito”, avisou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.