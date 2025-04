Solteira, Lumena revela critério inusitado para conquistá-la

Tem um requisito que a baiana faz questão de deixar claro - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-BBB 23, Lumena Aleluia está solteira, mas não é qualquer pessoa que conseguirá conquistar o seu coração. Apesar de algumas preferências, a psicóloga baiana afirmou que não é só a aparência ou o tipo físico que a atrai.

"Zero, Zero. Eu não tenho nenhum critério físico. Zero critério", disse ela.

Entretanto, tem um requisito que a baiana faz questão de deixar claro:

"Tem que chupar o dedão do meu pé, saber fazer isso. Estou crítica, seletiva...Sabendo me levantar para debaixo do edredom, está tudo certo", brincou ela.