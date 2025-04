Rafael Cardoso critica novela da Globo: "Uma bosta"

Rafael Cardoso comentou sobre as novelas que não gostou - Foto: Reprodução | Multishow

O ator Rafael Cardoso, conhecido por polêmicas em seus relacionamentos e comportamentos, revelou sobre as novelas das quais não gostou de participar ou que considerou um fracasso em sua carreira.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, do canal LeoDias TV no YouTube, nesta sexta-feira, 11, Rafael afirmou inicialmente que não se lembrava de nenhuma trama em que tenha atuado e considerado um fracasso. No entanto, a colunista Carla Bittencourt, que participava do bate-papo, mencionou a novela Sol Nascente, exibida pela Globo na faixa das 18h em 2016.

O ator reagiu confirmando que a obra escrita por Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer não foi o esperado: “Novela fraquíssima, fraca!”, disse. Quando foi perguntado sobre o termo que melhor definia a trama, Cardoso foi ainda mais direto: “Putz, tô lembrando aqui… uma bosta!”.

Relembre

Sol Nascente, escrita por Walther Negrão, em parceria com Suzana Pires e Júlio Fischer, apresentou um cenário litorâneo fictício, com forte influência das culturas japonesa e italiana.

O enredo girava em torno de um triângulo amoroso vivido por Alice (Giovanna Antonelli), Mario (Bruno Gagliasso) e César (Rafael Cardoso), além de explorar temas como adoção, preconceito, corrupção e os laços familiares.

Durante a entrevista, Rafael também relembrou novelas que, segundo ele, foram um sucesso, como Império e Lado a Lado. Ainda assim, foi irônico ao citar Sol Nascente como seu “único fracasso” na dramaturgia: “Só uma aí no meio dessas… tinha que ter uma merdinha no meio”, declarou, em tom bem-humorado.