Após absolvição, esposa de Daniel Alves desabafa: "Obrigada, vida"

Joana Sanz fez um desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A esposa do jogador baiano Daniel Alves, Joana Sanz, fez uma declaração nas redes sociais neste sábado, 12, sobre os momentos que viveu em meio às acusações de estupro contra o seu marido, que chegou a ser peso, mas foi solto em março deste ano.

"Este ano começou com tudo para mim, profissionalmente falando. Fui ruiva, mas o padrinho resolveu isso rapidinho. Treinei no meio de uma FIV com o melhor, no melhor lugar. As datas marcadas no calendário começaram a ganhar um novo significado, ficaram bonitas", iniciou a modelo.

Ela não chegou a citar o marido, mas fez um agradecimento pelo bebê que espera. Joana anunciou a gravidez após o jogador ter condenação de estupro, que aconteceu no final de 2022, anulada por decisão da Justiça da Espanha. Os magistrados entenderam que o depoimento da vítima não era suficiente para manter a condenação do atleta.

"Tenho muitos momentos mágicos que não estão registrados em fotos, mas que ficarão para sempre marcados no meu coração. Os gritos de emoção das minhas amigas e os 'eu te disse', as notícias que recebo de que não serei a única almôndega neste verão, os pratos de ensopado que me preparam e os inúmeros buquês de flores... Obrigada, vida, por não me deixar perder tudo isso que estava me esperando", declarou.