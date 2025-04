Davi Brito fala em "recomeço" após crise de choro por fim de namoro

Davi Brito voltou às redes sociais e compartilhou uma mensagem de superação - Foto: Reprodução | Instagram

Após publicar vídeos chorando e revelar o motivo do fim do namoro com Adriana Paula, o campeão do BBB 24, Davi Brito, voltou às redes sociais neste domingo, 13, com uma nova publicação. Desta vez, o ex-BBB compartilhou uma mensagem de superação, sugerindo que está pronto para virar a página.

No carrossel de fotos publicado em seu Instagram, Davi escreveu: “Descansar a mente, a alma, o corpo e o espírito sempre será necessário. A vida não é feita apenas de trabalhos e dificuldades — ela também é feita de recomeços. Todo dia é uma nova chance, e sempre haverá uma saída, mesmo nos dias de chuva. Afinal, se não fosse assim, o sol não existiria.”



O momento de reflexão veio um dia depois de Davi aparecer em vídeos chorando, onde revelou o motivo do fim do relacionamento com a cirurgiã-dentista. Segundo ele, a decisão de tornar pública a gravidez de Adriana — sem o consentimento dela — causou a separação. “Eu não respeitei o momento dela”, afirmou em uma das gravações.

Adriana Paula, que até o momento não comentou diretamente sobre a gestação, rompeu o relacionamento logo após a divulgação da notícia, segundo Davi. Ele apagou os vídeos horas depois, mas a repercussão continuou nas redes sociais.



Indireta?

Adriana, que vinha se mantendo em silêncio, fez um breve pronunciamento nas redes sociais. Sem citar nomes ou dar detalhes, a cirurgiã-dentista publicou uma mensagem enigmática em seu Instagram, levantando especulações entre os seguidores: “Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter.”