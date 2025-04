Cristian Bell e namorada são vistos juntos após rumores de término

Namoro de Cristian e Carla começou em 2023 - Foto: Reprodução | Instagram @anacarla_sa

O influenciador Cristian Bell e a namorada, Ana Carla, apareceram juntos em um vídeo publicado no sábado (12) nas redes sociais em meio a rumores de término do relacionamento.

O namoro começou em 2023, mas teve registros de idas e vindas. Junto a isso, ainda houve confusão com a mãe da filha do influenciador, que se indignou quando a pequena Sophia Bell chamou a madrasta de "mãe", em dezembro do ano passado.

Assista:

Nos comentários da página @eubabadeira, as opiniões se dividiram. Alguns internautas apoiaram o casal: “Que maravilha, amo eles dois.” Já outros foram mais críticos em relação à união. “Gente, é óbvio que eles estão juntos até o dia que ele quiser, porque amor por ela, ele não tem”, comentou um perfil.