Jojo Todynho ironiza Ministério da Saúde após resposta sobre o SUS

Cantora fez críticas ao Ministério da Saúde com tom de deboche - Foto: Reprodução

Jojo Todynho respondeu com ironia à publicação feita pelo Ministério da Saúde após suas declarações polêmicas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Em suas redes sociais, a influenciadora acusou o órgão de priorizar "shade da internet" enquanto pacientes sofrem com a falta de atendimento.

“Mico é ver um órgão que deveria cuidar da vida das pessoas se metendo em shade da internet enquanto tem paciente morrendo na fila por falta de atendimento. Mico é brincar de marketing enquanto falta remédio no posto, falta médico no hospital e sobra denúncia de desvio de verba”, escreveu Jojo.



A cantora fez críticas ao Ministério com tom de deboche. “Ministério da Saúde, doeu tanto assim que precisou de um pronunciamento?”, disse. “A verdade não mata, mas ela dói, dói e é uma delícia quando dói. Que mico foi esse, hein? Adorei. Um beijo pra vocês com muito amor”, completou.

Para Jojo Todynho, o governo deveria focar em cuidar da população e não se envolver em polêmicas: “Vamos combinar, o povo não precisa de meme, precisa de respeito. Quer ser viral? Começa sendo exemplo. E se não sabe debater questões sociais com profissionalismo, melhor focar no básico: cuidar da saúde da população”, finalizou.



A reação de Jojo veio após o Ministério da Saúde publicar uma nota nas redes sociais, fazendo referência ao hit de Jojo, 'Que Tiro Foi Esse?' — “Que mico foi esse?”, dizia o início da publicação.

No post, o Ministério rebateu diretamente as críticas da artista. “‘Só fala bem do SUS quem não usa’. Essa afirmação é mentirosa. Segundo pesquisas, o SUS é melhor avaliado por quem mais o utiliza. E, além disso, na prática, mesmo quem tem plano de saúde usa o SUS”, afirmou a publicação.