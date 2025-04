Andressa Urach expõe tensão em encontro com policial: “fortes emoções”

A influenciadora contou detalhes sobre a abordagem policial - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao relembrar o dia em que foi abordada pela polícia. A influenciadora fez uma série de stories em seu perfil do Instagram, na noite deste domingo, 13, e contou que ficou tensa durante o encontro com o policial militar.

“Eu nunca levei um paredão de polícia na vida. E aí estava vindo para o sítio e um carro da polícia, um tempão já, a Mari (funcionária da famosa) dizendo, ‘Andressa, será que esse uiu da polícia é para você?’, e eu nem vi. Eu seguindo. Em certo momento o que acontece? Eu olhei para trás e o policial levantou o farol, fez luz alta e uiu. Eu pensei, ‘ué, será que ele quer que eu pare?’”, iniciou.

“E aí eu parei o carro, ele parou atrás e já desceu armado, os dois armados. E eu achei estranho porque o carro chama muita atenção, com o meu nome ainda, laranjão, e aí eu desci do carro, perguntei se podia pegar o celular, ele falou que sim, pediu a documentação, e eu na minha cabeça achando que era uiu de fiu, fiu”, disse ela.

A famosa ainda confessou que não teve medo de ser presa. “E como eu nunca fui parada pela polícia, não sabia como era. Só que eu não devo nada para ninguém, a mamãe não faz nada de errado para não ser presa. Aí eu queria achar o tal do documento do carro e não lembrava qual era o aplicativo que ficava o documento e a minha habilitação”, contou.

“Aí eu, ‘moço, só um pouquinho que eu vou achar’, e eu procurava, procurava, ele, ‘moça, o documento’, eu, ‘calma, eu não sei, geralmente é minha mãe que mexe com essas coisas’, e ela não estava ali. Ele começou a perguntar onde a gente ia, e aí a gente explicou”, reforçou.

“Resultado: eu fui parada pela polícia, quase tive um paredão, eu já me imaginei colocando a mão, assim, já ia dizer, ‘Mari, fotografa’, já ia ficar com o bumbunzinho pra cima, mas não, não aconteceu, eles foram super queridos, era o trabalho deles, até elogiei, e no final deu tudo certo, mamãe foi liberada, mas eu demorei para entender que o policial estava mandando em parar”, completou.

“Por isso que já desceu armado, imagina, uns 10 minutos atrás de mim, mandando eu parar, como é que eu ia saber? Eu achei que era um assovio, sei lá, um policial que tá me cumprimentando, mas a mamãe parou, deu a habilitação e deu tudo certo. Achei uma experiência bem legal, fortes emoções. É, vamos viver”, concluiu.