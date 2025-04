Filha de Maria Gladys detona Mia Goth por abandono da avó: "Não ajuda"

Filha de Maria Gladys relembrou que Mia Goth foi criada no Brasil - Foto: Reprodução

A atriz Mia Goth, conhecida internacionalmente por papéis em filmes como 'Pearl' e 'MaXXXine', se tornou centro de uma polêmica após sua tia, Maria Thereza, filha da atriz veterana Maria Gladys, criticar publicamente sua postura em relação à avó. Em entrevista ao Portal LeoDias, Maria Thereza lamentou a falta de apoio por parte da neta famosa.

“É chato eu falar isso, porque a minha irmã é louca pela Mia, que é a única filha dela, mas tem que ser falado. A Mia não ajuda em nada. A Mia não dá um centavo, a Mia não dá um telefonema. Não ajuda em nada”, afirmou Maria Thereza.



A própria Maria Thereza relembrou que Mia foi criada no Brasil, por ela e pela avó, quando a mãe da atriz, Rachel — filha de Gladys — viajou para a Europa. “A Mia foi criada ali com a gente, por mim e pela minha mãe, quando a gente morava na Avenida Atlântica”, contou.

Embora tenha feito algumas menções públicas à avó, como em uma entrevista ao SBT em 2024 na qual disse sentir “muita saudade” de Gladys, Mia Goth não se pronunciou sobre a atual situação envolvendo Maria Gladys.



A repercussão ganhou força depois que imagens de Maria Gladys, de 84 anos, pedindo dinheiro nas ruas de Santa Rita do Jacutinga (MG) circularam nas redes sociais. Segundo familiares, a atriz estaria sem moradia após gastar seus recursos com estadias em hotéis.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Internautas questionaram a relação da atriz de Hollywood com a avó. “Sempre achei uma balela isso da Mia Goth ser apaixonada pela avó brasileira, a Maria Gladys”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro comentou: “Ela com dinheiro e não consegue ir visitar a avó, mesmo assim ninguém suspeitava? Faça-me o favor.”

Sempre achei uma balela isso da Mia Goth ser apaixonada pela avó brasileira, a Maria Gladys.



Agora a atriz, que está sem casa e sem dinheiro, precisa mais do que nunca da neta. Será que ela vai aparecer? pic.twitter.com/5s24HuDJik — SLASHERS+ (@Slashersmedia) April 11, 2025

A galera chocada que a Maria gladys tá abandonada, sendo que faz anos que as pessoas estão falando que esse negócio da mia goth falar que sente falta da avó tem caroço. Ela com dinheiro e não consegue ir visitar a avó, mesmo assim ninguém suspeitava? Faça me o favor — mai ☾ (@turhanhatices) April 11, 2025

A indignação cresceu com frases como: “A vó da Mia Goth foi encontrada desorientada e pedindo esmola, enquanto isso a netinha, que dizia amar tanto a vó, tá em Hollywood fazendo filme. Milionária. A cara nem treme, né? Depois chega em entrevista dizendo que sente saudades.”