Payet pode sofrer consequências após perícia de ex-amante

Dimitri Payet está sendo acusado de agredir sua ex-amante, Larissa Ferrari - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A confusão envolvendo o caso extraconjugal de Dimitri Payet ganhou um novo capítulo nesta semana. Segundo informações do jornal ‘EXTRA’, a ex-amante do jogador do Vasco, Larissa Ferrari, recebeu os resultados das perícias realizadas para a comprovação das agressões cometidas pelo atleta.

A loira passou por duas perícias físicas e uma psicológica. Na primeira delas, realizada no dia 1º de abril, o laudo apontou hematomas causados por “ação contundente” no antebraço da advogada, porém sem determinação da causa exata.

Já no segundo laudo, realizado no dia 8 de abril pela Polícia do Paraná, foram analisadas outras três lesões na jovem: uma cicatriz no glúteo, outra na perna direita glútea e uma terceira na coxa esquerda. O resultado foi o mesmo do primeiro exame.

Agressões sofridas por Larissa | Foto: Fotos: Arquivo pessoal

Realizada ainda no começo de abril, a perícia psicológica apontou que Larissa foi vítima de violência física, psicológica e sexual. O relatório também indicou que a loira possui Transtorno de Personalidade Borderline.

O resultado dos exames podem complicar a situação do atleta, que está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, pelos crimes de agressão física e psicológica contra Larissa.

Os dois mantiveram um relacionamento discreto por cerca de sete meses, que começou através das redes sociais. Entretanto, Payet ainda segue casado há cerca de 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos.