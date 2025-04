Ex-amante de Payet faz revelação chocante: "Me pedia para beber urina"

Ex-amante de Payet: "Ele me pedia para beber minha própria urina" - Foto: Reprodução | Instagram

A advogada Larissa Ferrari, que afirma ter vivido um relacionamento extraconjugal com Dimitri Payet, meio-campista do Vasco, denunciou o jogador por agressões físicas e psicológicas. Entre as revelações, a jovem afirma que sido obrigada a realizar punições, como beber a própria urina e lamber o chão. Larissa solicitou uma medida protetiva de urgência e apresentou provas dos hematomas pelo corpo, segundo o jornal Extra.

O boletim de ocorrência foi registrado no último dia 30 de março, em União da Vitória, no Paraná. De acordo com o relato de Larissa, Payet sempre demonstrou comportamento agressivo e controlador, e teria feito ameaças após ela retornar à cidade. Entre as intimidações, estariam frases como: “Vou mandar alguém para te deixar segura” e “Vou mandar alguém aí para cuidar de você”. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias.

Dimitri Payet e Larissa Ferrari | Foto: Reprodução | Instagram

Em entrevista ao Extra, Larissa Ferrari revelou detalhes chocantes sobre as humilhações às quais teria sido submetida durante o relacionamento, supostamente como forma de “punição” quando o jogador sentia ciúmes:

Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. É difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso, eu não consigo acreditar, quando falo disso, não gosto nem de olhar para a câmera porque não consigo nem acreditar que fiz Larissa Ferrari

O atleta, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.