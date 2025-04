Mais um Amendoim? Influencer alerta para tragédia com Davi Brito

Jeiel Criando usou o caso de Amendoim para criticar quem faz comentários negativos contra Davi - Foto: Reprodução

O influenciador baiano Jeiel Criando chamou atenção da internet no domingo, 13, ao comparar Davi Brito a Rodrigo Amendoim. Ele lembrou que ‘Mendo’ sofria com as críticas que recebia nas redes sociais e, por isso, acabou tirando a própria vida.

Jeiel usou o caso de Amendoim para criticar quem faz comentários negativos contra Davi nas redes sociais.

"Há pouco tempo, Rodrigo Amendoim tirou a própria vida. Pessoas que conviviam com ele falaram que ele se sentia mal com as críticas na internet, feitas por pessoas que sequer o conheciam pessoalmente. E parece que a internet tem memória curta, pois estão fazendo a mesma coisa com Davi", disparou o influencer baiano.

Em outro trecho, Jeiel Criando afirmou que, na web, as pessoas se sentem "santas" para julgar a vida alheia. "Beleza você fazer meme, fofocar, mas o que você ganha parando o tempo de sua vida para comentar atrocidade nas publicidades de uma pessoa? Xingando, criticando, julgando, como se você fosse santo", acrescentou.

Caso Amendoim

O influencer baiano Rodrigo Amendoim, de 24 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, vítima de disparo de arma de fogo, em um condomínio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 28 de outubro de 2023. De acordo com o laudo da Polícia Civil, o influenciador baiano tirou a própria vida.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.