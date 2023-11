Influenciador Rodrigo Amendoim é encontrado morto em Lauro de Freitas | A TARDE

O influenciador baiano Rodrigo Amendoim foi encontrado morto em seu apartamento neste sábado, 28. A informação foi divulgada pelo influenciador Cristian Bell.

Em suas redes sociais, ele gravou um vídeo afirmando estar preocupado com o amigo e angustiado para sair de Fortaleza e voltar à Bahia.

Em outro post, ele afirma que Rodrigo está morto.

"Preciso ir embora, preciso muito ir para Salvador, não aguento mais, me ajudem, por favor", diz Cristian aos prantos.

Informações preliminares dão conta de que a 81º CIPM está no local e aguarda a chegada dos peritos do DPT.

A humorista Laís Santiago, ex de Amendoim, também se manifestou em suas redes sociais. Ela afirmou que ainda não acredita no que aconteceu. "Estou sem chão".

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.