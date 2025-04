Amigos? Jojo Todynho surge abraçada com advogado que agrediu esposa

Jojo Todynho e João Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma foto da influenciadora Jojo Todynho abraçada com o advogado baiano João Neto, preso em flagrante acusado de violência doméstica contra a própria esposa na noite de segunda-feira, 14, no bairro da Jatiúca, em Maceió, chamou atenção nas redes sociais.

No clique, a famosa aparece sorridente ao lado do homem em um evento de confraternização em João Pessoa, na Paraíba. A foto foi publicada pelo advogado em seu perfil oficial no Instagram em dezembro de 2024.

Veja a foto:

Jojo Todynho e João Neto | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Portal A TARDE procurou Jojo Todynho para pedir um posicionamento da famosa a respeito da foto. Ela afirmou, por meio de sua assessoria, que não possui qualquer vínculo de amizade com João Neto.

“Não existe amizade nenhuma, nem nas redes sociais seguimos um ao outro. Eu conheci ele na festa do Pix do Milhão, lá em João Pessoa. Ele pediu pra tirar uma foto comigo como fã, e eu tirei. Isso foi em dezembro de 2024”, explicou.

A ex-funkeira reforçou que o conteúdo da foto que circula não tem qualquer ligação com ela: “Eu sou uma pessoa pública, e tiro fotos com muitas pessoas que me abordam com carinho. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Que loucura.”

Agressões

Preso em flagrante acusado de violência doméstica contra a própria esposa, o advogado baiano João Neto já esteve envolvido em outras agressões que o colocaram no centro de inúmeras polêmicas.

Na noite de segunda-feira, 14, câmeras de seguranças flagraram o momento em que a mulher aparece ensanguentada deixando o apartamento do advogado, e logo depois João Neto surge com uma toalha a forçando a usar para conter o sangue. A mulher recusa e logo depois o advogado avança sobre o rosto dela.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a defesa do advogado informou que tem ciência das reportagens que circulam sobre o “suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica”, mas que o assunto será esclarecido nesta quarta-feira, 15, em audiência de custódia, “em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito”.

Veja o vídeo do momento:

Quem é João Neto

João Neto nasceu em Salvador e antes de se tornar advogado criminalista, já foi comerciante e Policial Militar da Bahia. Além de ter registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia, o advogado também tem licença em Alagoas, estado onde o crime aconteceu.

Atualmente um dos mais populares advogados baianos, João Neto acumula 2,1 milhões de seguidores em suas redes sociais. Conhecido pelos bordões "Cuida, pai" e “no coco e no relógio”, ele também tornou-se famoso por responder de forma polêmica perguntas envolvendo o Direito Penal e casos que repercutiram no Brasil.

Em 2024, o advogado foi foi contratado pelo então candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) após a Justiça Eleitoral determinar a retirada das contas de Marçal na internet.

Nas redes sociais, ex-policial militar comenta casos que viralizaram na internet, como a acusação de estupro envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, a separação de Belo e Gracyanne Barbosa, participação de famosos em lavagem de dinheiro em apostas esportivas e entre outros.

Ele também compartilha o dia a dia dele, e as conquistas da vida pessoal. Há dois dias, João Neto compartilhou o nascimento do neto: “Obrigada meu Deus, por mais uma bênção! Que eu seja instrumento de amor na vida desse menino”, escreveu o advogado.