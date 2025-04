Jojo Todynho volta a polemizar ao falar sobre o SUS: “Não uso”

Jojo Todynho criticou o SUS - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho ainda é assunto nas redes sociais devido às suas falas polêmicas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Há poucos dias, a influenciadora comentou sobre “a hipocrisia dos que defendem o SUS, mas não usam”. Nessa segunda-feira, 14, ela voltou a falar sobre o assunto.

A estudante de Direito decidiu se defender após ser criticada. A famosa chegou a ser ironizada até pelo Ministério da Saúde, que fez um vídeo com a apresentadora Cariúcha falando sobre os trabalhos do SUS.

“Esses dias esse negócio do SUS está dando pano pra manga, né? Acabei de postar um vídeo no feed. Mas o objetivo não é criar rivalidade, nem nada disso, não. Porque a rivalidade já foi, ficou no passado. Mas as pessoas se levantam de uma forma, querendo levar pro pessoal. Mas isso não tem nada de pessoal”, disse, se referindo à briga que teve com Cariúcha.

A ex-funkeira disse que a sua fala é de interesse público. “É eu dar voz a quem não tem voz; falar pelas pessoas que precisam e necessitam do SUS. O SUS abrange outras coisas? Sim. Mas falei de uma só coisa, não englobei tudo. Hoje não faço mais uso, mas amigos e parentes fazem uso”, seguiu.

Ainda segundo Jojo, amigos da área da saúde a defenderam. “Em momento algum eu falei: ‘fim do SUS’, ‘o SUS tem que acabar’. Nada disso. Em momento algum ataquei médico ou funcionário, ninguém”, afirmou.

Ela completou: “Eu estou aqui pra ser porta-voz daqueles que não têm voz. Pela carga tributária que pagamos, pelos custos que nós temos, tinha que ser cem por cento, gente! Parem e analisem. Fui ofendida a troco de nada.”