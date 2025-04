Gilberto Gil volta atrás com tratamento de Preta nos EUA: "Ninguém possa"

Gilberto e Preta Gil - Foto: Reprodução

Gilberto Gil decidiu se manifestar publicamente sobre a situação de Preta Gil, que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista enfrenta complicações no tratamento contra um câncer colorretal, diagnosticado em 2023.

Em entrevista à Veja, Gil afirmou que a possibilidade de Preta seguir para um tratamento experimental nos Estados Unidos ainda está sendo avaliada com cautela. “Ainda não está certo que ela vá. Tudo depende da análise de dois laboratórios, um em Nova York e outro em Los Angeles”, explicou o cantor.

O pai também destacou a coragem da filha em compartilhar sua luta com o público. “Isso estimula a solidariedade e fortalece. Mesmo que ninguém possa operar milagres, ajudam para que eles aconteçam”, afirmou, emocionado.

Tratamento de Preta Gil no exterior

A possibilidade de Preta fazer um tratamento no exterior foi revelada por ela mesma durante participação. Na ocasião, a artista contou que as possibilidades de tratamento no Brasil já foram esgotadas. “Minha esperança de cura está em outro país, e é pra lá que eu pretendo ir”, disse.

A cantora também emocionou o público ao falar sobre o desejo de retomar sua vida, seus palcos e os momentos com a família no Brasil. “Poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir pra cá cantar, vir aqui ser jurada, poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, meu filho, ver meu filho ser esse homem incrível que ele é. Tenho muita coisa para fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada".