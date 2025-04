Neta de Gilberto Gil, de 16 anos, se declara para namorada: "Minha parceira"

AMOR NO AR

Flor Gil e a namorada norte-americana, Nikita - Foto: Reprodução | Instagram

Flor Gil Demasi, neta de Gilberto Gil, usou as redes sociais para homenagear a namorada norte-americana, Nikita, que está no Brasil comemorando o aniversário ao lado dela. As duas vivem um relacionamento há mais de um ano e moram juntas em Nova York, onde Flor dá os primeiros passos em sua carreira musical.

"Movimentando a vida o tempo todo com você! Que sorte a minha de ter você! Espero que todos os seus desejos se realizem e que você tenha muito sucesso... Estarei lá. Você é uma grande sorte, você é pura felicidade, você me faz uma pessoa melhor e deixa a vida mais feliz! Minha parceira e melhor amiga, parabéns!! Viva, viva Nikita, te amooo!", escreveu a jovem de 16 anos em um post apaixonado, mesclando português e inglês.

Durante a temporada no Brasil, Flor e Nikita estiveram no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para visitar a tia Preta Gil, internada desde o início de abril. O encontro contou com a presença de Bela Gil e outros membros da família. Preta segue em quadro estável. A cantora apareceu nas redes neste domingo, 13, maquiada e tomando açaí, em imagem compartilhada por uma amiga.

Flor Gil se prepara para lançar seu primeiro álbum solo, "Cinema Love", nesta quarta-feira, 16, às 21h, nas plataformas de áudio. O projeto marca a estreia da terceira geração da família Gil na música.

Ivete Sangalo detalha estado de saúde de Preta Gil

Ivete Sangalo acalentou os fãs de Preta Gil após atualizar o estado de saúde da cantora, neste final de semana. A artista fez um show em São Paulo e elogiou a filha de Gilberto Gil, reforçando que ela segue lutando contra o câncer.

“É uma das mulheres mais potentes que eu conheço. A nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais, ela está ótima”, disse ela.