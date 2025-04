Jéssica Senra sobe o tom contra jogador: "Macho que se exibe"

A ex-Rede Bahia, Jéssica Senra - Foto: Reprodução

A ex-Rede Bahia, Jéssica Senra, saiu em defesa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e criticou duramente o jogador Dudu. O atacante do Cruzeiro é alvo de um processo por danos morais após atacar a dirigente nas redes sociais com a sigla “VTNC”, que popularmente significa “vá tomar no c*”.

Tudo começou em janeiro, quando Dudu deixou o Palmeiras após quase uma década. Leila disse que ele “saiu pela porta dos fundos”, e o jogador rebateu com uma publicação agressiva:

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera diferente da sua, sra Leila Pereira. Me esquece. VTNC".

O caso corre na 11ª Vara Cível de São Paulo, com pedido de indenização de R$ 500 mil. Na tentativa de defesa, os advogados de Dudu afirmam que a sigla usada por ele significaria “Vim Trabalhar no Cruzeiro”.

Nos Stories do Instagram, Jéssica Senra reagiu com ironia:

"Retrato da masculinidade distorcida. Cena 1: o "macho" se exibe para todo mundo através da humilhação de uma mulher. Cena 2: confrontado, o tal macho não assume o B.O. e inventa uma desculpa estapafúrdia pra não se responsabilizar por seu ato", escreveu.

E finalizou com deboche:

“Poderíamos todas mandar o Dudu ‘trabalhar no Cruzeiro’ usando a sigla, não é mesmo?”

| Foto: Reprodução

Após deixar TV Bahia, Jéssica Senra faz participação em outra emissora

Depois de anunciar a sua saída do Bahia Meio Dia, após 6 anos na emissora, a jornalista Jéssica Senra estará na próxima temporada do Band Mulher, programa de televisão que aborda sobre os principais assuntos do universo feminino, como saúde, família, carreira profissional, moda, beleza e bem-estar.

Em anúncio nas redes sociais, o programa teceu elogios à jornalista: “Uma mulher que inspira pela sua inteligência, sensibilidade e coragem”.